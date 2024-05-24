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25 мая - Международный день пропавших детей

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25 мая в России отмечается День филолога. Поздравления принимают выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари и переводчики.

Также 25 мая известно как Международный день пропавших детей. Он учрежден, чтобы обратить внимание общественности на проблему пропажи несовершеннолетних, их защищенности.

По статистике, в мире насчитываются миллионы пропавших детей, и число продолжает расти. В России, по утверждению правозащитных организаций, ежегодно исчезают несколько десятков тысяч несовершеннолетних.

Их поиском занимаются правоохранительные органы и волонтеры. Используются все возможные методы: расклеивание листовок, распространение информации в соцсетях и на региональных порталах, работа на местности.

На берегах Байкала 25 мая отмечают День нерпенка. Экологический праздник привлекает внимание к проблеме истребления нерп и их двухнедельных детенышей браконьерами.

Еще сегодня Всемирный день щитовидной железы, когда проводятся различные мероприятия, посвященные вопросам диагностики, лечения и профилактики ее заболеваний.

В истории 25 мая известно как день начала стрелецкого бунта в Москве (1682 год), открытия здания Венской оперы (1869-й) и гостиницы «Украина» (1957-й).

В народном календаре сегодня Епифанов день, который также называли Рябиновкой. На Руси девушки надевали красные сарафаны и шли просить рябину спасти их дома от пожаров.

Именины в этот день отмечают Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.

25 мая были рождены советский космонавт Георгий Гречко, актер театра и кино Олег Даль, американский поэт и философ, основатель трансцендентализма Ральф Уолдо Эмерсон.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет день подходящим для дружеских встреч и свиданий. Постарайтесь сегодня отдохнуть.

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