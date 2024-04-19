20 апреля - Всемирный день цирка

19.04.2024 | 13:54

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Дата выбрана неслучайно: 20 апреля 1832 года молодой петербургский врач Андрей Мартынович Вольф впервые провел успешное переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Грамотная работа медика и донорская кровь мужа спасли пациентке жизнь.

Этот праздник посвящен всем, кто сдает кровь ради здоровья и жизни часто совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые берут кровь, следят за санитарным состоянием станций переливания, придумывают новые методики и разрабатывают аппаратуру.

В третью субботу апреля отмечается Всемирный день цирка. Пензенцам есть что вспомнить в этот праздник. Во-первых, Пензу считают родиной русского цирка: именно здесь 25 декабря 1873 года (7 января 1874-го по новому стилю) в шапито, установленном братьями Никитиными на льду Суры, впервые прошло выступление труппы, которая состояла только из отечественных артистов. А во-вторых, у пензенцев до сих пор теплится надежда, что новое здание цирка, которое строится с 2013 года, все же распахнет свои двери. Этот момент уже не раз переносили, последний раз здание на улице Плеханова, сверкающее разноцветными стеклами, пообещали открыть в 2025 году.

В истории 20 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1656 году в России помимо серебряных монет начали чеканить медные деньги. В 1841-м был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По, в 1843-м вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири, а в 1901-м торжественно открылся Большой зал Московской консерватории.

В этот день родились заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев, всенародную любовь которому принесла роль таможенника Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», российский военный и политический деятель Александр Лебедь, хоккеист, общественный деятель и политик Вячеслав Фетисов, советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В народном календаре 20 апреля - Акулинин день. На Руси верили, что в это время в прудах просыпаются русалки. Примечали: если на Акулинин день в небе много звезд, летом будет большой урожай грибов и ягод.

Именины 20 апреля у Акулины, Аркадия, Георгия, Даниила, Евдокии и Петра.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что в первой половине дня лучше браться за сложные дела, а вторую стоит провести в уединении и покое.