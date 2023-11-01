2 ноября отмечается Артемьев день

01.11.2023 | 16:18

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Он был учрежден в память о французских журналистах Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Выполняя редакционное задание, они освещали ход вооруженного конфликта в Мали. 2 ноября 2013 года боевики похитили их и убили. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей.

В России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря.

В истории 2 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1721 году Петр I принял титул Великого императора Всероссийского, а Россия стала империей. В 1894-м вступил на престол последний российский император Николай II. В 1937-м, к 20-летию Октябрьской революции, на кремлевских башнях установили рубиновые звезды.

В 1938 году звания Героев Советского Союза получили три первые женщины в СССР - летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Они совершили беспосадочный перелет на двухмоторном самолете из Москвы на Дальний Восток.

Женщины провели в воздухе больше 26 часов, но потом горючее закончилось, пришлось совершать посадку на болото в тайге. На поиски экипажа были направлены лучшие силы военной авиации, и трех подруг нашли живыми.

31 октября 2018 года в Пензе, возле здания ДОСААФ на Коммунистической, открыли бюст Валентины Гризодубовой. В городе летчица училась, и он стал вторым в России, где установлен памятник ей.

2 ноября родились царица Египта Клеопатра, французская королева Мария Антуанетта, русский философ и писатель Даниил Андреев, английский математик и логик Джордж Буль, итальянский режиссер Лукино Висконти, народный артист СССР Михаил Яншин.

В народном календаре сегодня Артемьев день. Отмечается память покровителя военачальников Артемия Антиохийского, которому было принято молиться для избавления от случайной смерти. Считалось, что человеку, рожденному на Артемия, покровительствует мать-волчица. К деревням начинали приближаться волки, их вой в этот день предвещал морозы.

Именины сегодня отмечают Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит: сегодня день стрессов, не исключено перенапряжение на работе. Возможны неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации.