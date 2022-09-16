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17 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации»

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В субботу, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов, который был учрежден совсем недавно, в мае 2019 года, на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Ставится целью обратить внимание на повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также для обмена опытом.

Кроме того, сегодня Всемирный день донора костного мозга. Этот праздник напоминает людям о том, как важно помогать другим, оказавшимся в трудной ситуации, ведь порой жизнь человека зависит от желания окружающих сделать шаг навстречу.

Еще 17 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации». В Пензе он состоится на Олимпийской аллее. Традиционно в соревнованиях принимают участие спортсмены, школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, работники предприятий и организаций города.

Также в этот день проводят множество акций, направленных на заботу об окружающей среде. В Пензе они пройдут в разных районах города. Повод к тому - Всемирный день чистоты.

Приверженцы правильного питания сегодня могут отметить День сока.

В истории 17 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1630 году британские переселенцы основали в Северной Америке Бостон, в 1922-м в Москве состоялся первый радиоконцерт, а в 1957-м в Мексике поженились Софи Лорен и Карло Понти.

В народном календаре 17 сентября - праздник иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». По преданию, в виде пылающего и сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону «Неопалимая Купина» считали охранительницей от пожара и молнии, и в ее праздник творили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

17 сентября родились кавалерист-девица Надежда Дурова, врач-терапевт Сергей Боткин, основоположник космонавтики Константин Циолковский, артист Георгий Менглет, актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет этот день лучшим временем для проявления решимости и движения вперед. Сегодня целеустремленным людям будет сопутствовать удача.

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