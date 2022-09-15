Во Всемирный день чистоты пензенцы могут принять участие в экоакциях

15.09.2022 | 15:26

В субботу, 17 сентября, во Всемирный день чистоты жителей Пензы приглашают принять участие в экологических акциях, которые пройдут в разных районах города.

В 10:30 добровольцев ждут на конечной остановке «Совхоз-техникум» (ул. Лесозащитная, 22). Там их будет встречать координатор, который сориентирует прибывших на местности и проводит их.

Участников акции проинструктируют, выдадут им лопаты, грабли, перчатки, мусорные мешки. Планируется отвести специальное место для пакетов с мусором, подлежащим переработке: его рассортируют по фракциям для более простой досортировки на перерабатывающих заводах.

Вывозом собранных отходов займется региональный оператор.

«Уборка пройдет в формате командных соревнований. Команды, собравшие наибольшее количество мусора, будут награждены призами. После завершения наведения порядка участников ждет чаепитие», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В этот же день планируется очистить берег Суры в микрорайоне Междуречье. Желающих принять участие ждут в 9:00 на улице Чиликанова.

«Планируем очистить береговую линию реки Суры от улицы Ростовской до улицы Локтионова. Для тех, кому данная локация не подходит по причине большой удаленности, предлагаем найти место вблизи вашего дома и вместе с соседями привести его в порядок. Также просим присылать фото с ваших мероприятий нам с указанием адреса. Это необходимо для освещения проделанной вами работы и предоставления данных администрации для вывоза собранного мусора», - обращаются организаторы к горожанам в телеграм-канале «Терновка, Первомайский район».

Также в этот день в 11-й раз пройдет акция «День реки Суры». Сбор запланирован на 11:00, место встречи - улица Злобина (напротив стелы «Росток»).