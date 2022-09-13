Опубликован регламент проведения «Кросса нации» в Пензе

В субботу, 17 сентября, в Пензе на Олимпийской аллее состоится Всероссийский день бега «Кросс нации - 2022».
Традиционно в соревнованиях принимают участие спортсмены, школьники, студенты среднеспециальных и высших учебных заведений, работники предприятий и организаций города.
Расписание спортивного мероприятия размещено на сайте администрации Пензы:
- 8:30 - регистрация участников в районе стелы «Олимпийские кольца»;
- 10:00 - церемония открытия соревнований;
- 10:10 - старт участников на дистанции 1 000 м (девочки и мальчики 2013 года рождения и младше);
- 10:20 - старт участников на дистанции 4 000 м (девушки и юноши 2003 года рождения и младше);
- 10:40 - старт участников на дистанции 4 000 м (женщины и мужчины 2002 года рождения и младше);
- 10:50 - старт участников на дистанции 6 000 м, 8 000 м, 12 000 м (девушки и юноши 2003 года рождения и младше, женщины и мужчины 2002 года рождения);
- 11:00 - награждение победителей и призеров соревнований.
«Для уточнения информации можно обратиться в спортивную школу № 6 или позвонить по телефону 49-08-80», - добавили в пресс-службе мэрии.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
А можно не бегать?