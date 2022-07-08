9 июля заготовим листья земляники для целебного чая

08.07.2022 | 14:57

По народному календарю, 9 июля, на Давида Земляничника, на Руси поспевала земляника, которую любят за яркий цвет, тонкий аромат и целебные свойства. В Пензенской области ее собирают раньше - с 20-х чисел июня. Сейчас самое время заготовить земляничные листья для вкусного и целебного чая. Зимой такой сбор придаст сил и повысит общий тонус организма.

Наши предки верили, что если человек в Давидов день положит в левый карман листья земляники, то ему никто не сможет отказать и даст в долг.

Если в этот день шел дождь, ждали мокрого лета, а если светило солнце - ясного.

У любителей сладкого сегодня есть повод побаловать себя вкусненьким, так как в этот день неофициально отмечается День сахарного печенья. Поздравьте знакомых кондитеров и продавцов таких изделий.

У христиан сегодня свой праздник - явление Тихвинской иконы Божией Матери. Это один из образов, написанных святым апостолом Лукой. В V веке икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь, откуда в 1383 году исчезла и чудесным образом явилась над водами Ладожского озера.

В Южном полушарии сегодня отмечают свой праздник, чествуя день, когда в 1816 году была принята Декларация независимости Объединенных Провинций Серебряной Реки (Аргентины). 9 июля считается датой рождения одноименной латиноамериканской республики.

А у мусульман сегодня Курбан Байрам.

В истории 9 июля знаменательно следующими событиями: в 1762 году в Петербурге произошел дворцовый переворот, в результате которого на престол вступила Екатерина II; в 1791-м русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении; в 1877-м в США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию Bell Telephone Company, а в Уимблдоне прошел первый теннисный турнир.

В этот день именины отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон.

9 июля родились поэт Николай Асеев, народный артист России кинорежиссер Элем Климов, народная артистка России Лия Ахеджакова, бывший президент Украины Виктор Янукович, американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Том Хэнкс.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь сообщает: наступил день активного отдыха, также он подходит для серьезной работы - в общем, не теряйте время зря.