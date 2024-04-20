21 апреля поздравим главбухов и мастеров пряничного дела

20.04.2024 | 13:55

Сегодня, 21 апреля, поздравления принимают люди, от которых во многом зависит финансовое благосостояние любого предприятия, - главные бухгалтеры. В России отмечается День главбуха.

Праздник был учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух» (первый номер его вышел в свет 21 апреля 1991 года), дабы напомнить руководству и сотрудникам компаний, что именно главные бухгалтеры ответственно следят за финансовыми потоками и составляют отчеты.

Помимо 21 апреля, финансисты принимают поздравления 10 ноября - в День бухгалтера.

А еще сегодня впервые проходит интересный творческий праздник День мастера пряничного дела (День пряника). На Руси пряники были неотъемлемой частью жизни человека на всех ее этапах. Можно сказать, что они несут в себе культурный код страны. В советское время многие технологии и рецепты были утрачены, однако теперь культура пряничного дела возрождается. Во многих городах России - Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Владимире, Ярославле и других - проводятся фестивали, посвященные прянику. И сегодня умельцев, творящих эти кондитерские изделия, можно поздравить с их профессиональным праздником.

Также в России сегодня отмечается День местного самоуправления. Дата, выбранная для праздника, неслучайна: 21 апреля (по старому стилю) 1785 года была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II. Тем самым было положено начало российскому законодательству о местном самоуправлении.

21 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1939 году в Ленинграде открылся первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва», в 1954-м Советский Союз вступил в ЮНЕСКО, а в 1972-м аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.

В этот день родились королева Великобритании Елизавета II, выдающийся русский механик-изобретатель Иван Кулибин, Арина Родионовна Яковлева - няня великого поэта Александра Пушкина, английская поэтесса и романистка Шарлотта Бронте, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Станислав Ростоцкий, русская поэтесса и литературовед Татьяна Бек, советский и российский рок- и поп-музыкант Крис Кельми.

В народном календаре сегодня Родион Ледолом. Считалось, что на Родиона встречаются солнце с месяцем, которые разошлись в разные стороны осенью, с началом заморозков. Если встреча «добрая», с ясным и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча с пасмурной погодой сулит плохое лето.

Именины сегодня отмечают Иван, Мария, Родион и Сергей.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет день благоприятным для общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. Даже случайно услышанная фраза или мельком прочитанная строчка может оказаться полезной.