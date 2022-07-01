2 июля поделимся друг с другом историями об НЛО

01.07.2022 | 19:57

Сегодня, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. Праздник учрежден в честь исторического события, датированного 2 июля 1924 года, когда в Париже появилась Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС).

А если вы верите в «летающие тарелки» и пришествие инопланетян, то сегодня не забудьте отпраздновать Всемирный день НЛО, который также называют Днем уфолога. Он относится ко всем исследователям необъяснимых объектов и явлений внеземного происхождения.

День был выбран потому, что в конце июня или начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Спецслужбы США засекретили все материалы дела. Это убедило многих, что там разбилась «летающая тарелка». Теперь в Розуэлле ежегодно в начале июля проходит фестиваль с семинарами, лекциями, специальными экспозициями и костюмированным парадом «инопланетян».

В первую субботу июля, которая в этом году выпала на 2-е число, отмечается Международный день Днепра. Именно с Днепром связана история развития славянских народов - эта река протекает по территории сразу трех славянских государств: России, Белоруссии и Украины.

Во всем мире сегодня отмечается Международный день кооперативов. Истоки современного кооперативного движения - в 1844 году, когда небольшая группа ткачей создала в английском городе Рочдейле потребительский кооператив под названием «Общество справедливых рочдейльских пионеров». Так был сделан первый шаг на пути обретения трудящимися экономической свободы и независимости.

Цель Международного дня кооперативов - содействие расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации.

В истории 2 июля известно несколькими знаменательными событиями, причем два из них связаны с Астраханью: в 1556 году Иван Грозный присоединил ее к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство, а в 1670-м городом овладело войско атамана Стеньки Разина.

В этот же день, но в 1698 году английский изобретатель Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину, в 1869-м был основан город-порт Владивосток, в 1900-м совершил первый полет дирижабль, построенный графом Цеппелином, а в 1976-м провозгласили Социалистическую Республику Вьетнам.

В народном календаре 2 июля - Зосима Пчельник. Предки считали, что на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Чтобы обрадовать духа, покровительствующего пчеловодству, пасечники закапывали в землю кувшин с медовухой.

2 июля появились на свет мать Александра Пушкина Надежда Ганнибал, австрийский композитор Кристоф Виллибальд Глюк, немецкий писатель Герман Гессе, русский живописец Константин Маковский, французский модельер Пьер Карден и африканский политический деятель Патрис Лумумба.

Именины сегодня отмечают Иван и Фаддей.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, наступил день пассивности. Важные дела, серьезную работу, решение финансовых проблем лучше всего отложить. День благоприятен, чтобы заняться творчеством, обдумыванием планов и прогнозированием.