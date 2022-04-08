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9 апреля напишем Тотальный диктант

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Сегодня, 9 апреля, в российских городах пишут Тотальный диктант. Эту международную акцию проводят ежегодно в апреле. По всему миру примерно в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) участники мероприятия проверяют свою грамотность. В России история проекта отсчитывается с 2004 года. Первый диктант был написан в стенах Новосибирского государственного университета 11 марта. Количество участников акции множится с каждым годом.

9 апреля 1989 года, 33 года назад, американец Дуглас Энгельбарт получил премию в размере 10 000 долларов за изобретение компьютерной мышки.

В 1963 году он открыл исследовательскую лабораторию, где было запущено сразу несколько компьютерных проектов, в том числе гипертекстовая электронная база данных NLS (oNLine System) и разработанное под нее устройство «мышь».

Конечная версия NLS была представлена 9 декабря 1968 года и произвела фурор. Этот день считается днем рождения компьютерной мыши.

Примечательно, что «мышки» не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

В этот день в истории произошли и другие знаменательные события: в 1699 году Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки», а в 1782-м в Париже открылся один из крупнейших театров «Одеон».

В народном календаре 9 апреля - Матрена Полурепица. Этот день считался подходящим, чтобы разобрать запасы репы. Половина овощей отделялась на семена, оставшиеся корнеплоды шли в пищу.

Предки отмечали, что к Матрене реки поднимаются, а о предстоящей погоде судили по чибисам: если птица летит низко, долго будут стоять сухие дни.

9 апреля родились французский поэт Шарль Бодлер, советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный, французский актер Жан-Поль Бельмондо, советский и российский государственный деятель Виктор Черномырдин и российская актриса, секс-символ 90-х годов прошлого века Елена Кондулайнен.

Именины у Александра, Ефрема, Ивана, Макара и Павла.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает трудный день. Не перекладывайте ответственность за свои поступки на чужие плечи и держите себя в руках.

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