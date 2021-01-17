18 января - Крещенский сочельник

17.01.2021 | 08:24

Сегодня, 18 января, православные христиане отмечают Крещенский сочельник: весь вечер посвящен приготовлению к большому празднику, который называется Богоявление, или Крещение Господне.

Иоанново крещение воспринималось как очистительное омовение. Православные христиане понимают его как взятие на себя креста.

В этот день вода в храмах освящается по особому чину. Считается, что святая вода не портится, поэтому хранят ее не в холодильнике, а в красном углу - рядом с иконами. Принимается она натощак по одной ложечке.

Если человеку по весомым причинам не удастся прийти на службу, то он может в крещенскую ночь взять воду из обычного водоема. Она также будет обладать целительной силой, хотя святой такую воду считать нельзя.

Самый известный обряд праздника - купание в крестообразной проруби (иордани). Считалось также, что в иордань уходит нечисть, свободно гулявшая по земле все Святки.

Иордань специально готовят к празднику. Однако в Пензе из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году решили отказаться от крещенских омовений. Для обеспечения безопасности у традиционных мест купания организуют дежурство сотрудников городского управления по делам ГОЧС «для обеспечения безопасности».

Жителям второго по величине города региона, Кузнецка, повезло больше. Там оборудуют две иордани. При необходимости гражданам на помощь придут медики и спасатели, которые в крещенскую ночь будут находиться поблизости.

18 января произошло несколько важных исторических событий. В 1535 году был основан город Лима - будущая столица Перу, в 1825-м в Москве открылся Большой театр, а в 1901-м в Берлине - первое кабаре. В 1926 году состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин». А в 1964-м американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

18 января родились французский просветитель, правовед и философ Шарль Монтескьe, автор книг о Винни-Пухе Алан Милн, японский актер и кинорежиссер Такеши Китано, народный артист СССР Борис Бабочкин и советская, грузинская и российская певица Тамара Гвердцители.

В народном календаре 18 января - Голодный вечер. Люди постились перед праздником Крещения. Дозволялось есть только сочиво (блюдо из зерен, постная каша), овощные блины и медовые оладьи.

Именины сегодня отмечают Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей и Татьяна.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня энергию и активность лучше использовать во благо других и себя. В этот день хорошо побыть в одиночестве, отказавшись от встреч с друзьями или посещения массовых мероприятий. Также рекомендуется поберечь здоровье, так как велика вероятность простудиться.