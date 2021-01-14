В Пензе приняли решение отказаться от купелей на Крещение

14.01.2021 | 16:12

Коронавирус продолжает вносить изменения в жизнь пензенцев и привычную организацию мероприятий.

Так, в ночь с 18 на 19 января в областном центре решили не проводить крещенские купания. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба администрации города.

«В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в целях предупреждения распространения заболеваемости крещенских купелей в этом году организовано не будет», - констатировали в мэрии.

Несмотря на это, на традиционных местах купания будут дежурить сотрудники городского управления по делам ГОЧС «для обеспечения безопасности».

Накануне сообщалось, что региональное управление РПН направило рекомендации в адрес глав администраций органов местного самоуправления об отказе от крещенских купаний в связи с массовым скоплением людей и невозможностью выполнить минимальные требования по профилактике распространения коронавируса.

От проведения мероприятия уже отказался Каменский район. Там не будут обустраивать централизованные места для омовения.