Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|16:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Снег |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе приняли решение отказаться от купелей на Крещение

Печать

Коронавирус продолжает вносить изменения в жизнь пензенцев и привычную организацию мероприятий.

Так, в ночь с 18 на 19 января в областном центре решили не проводить крещенские купания. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба администрации города.

«В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в целях предупреждения распространения заболеваемости крещенских купелей в этом году организовано не будет», - констатировали в мэрии.

Несмотря на это, на традиционных местах купания будут дежурить сотрудники городского управления по делам ГОЧС «для обеспечения безопасности».

Накануне сообщалось, что региональное управление РПН направило рекомендации в адрес глав администраций органов местного самоуправления об отказе от крещенских купаний в связи с массовым скоплением людей и невозможностью выполнить минимальные требования по профилактике распространения коронавируса.

От проведения мероприятия уже отказался Каменский район. Там не будут обустраивать централизованные места для омовения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в ночь с 18 на 19 января в областном центре решили не проводить крещенские купания. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба администрации города.

Попы в панике?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в целях предупреждения распространения заболеваемости крещенских купелей в этом году организовано не будет», - констатировали в мэрии

Наконец то здравый смысл возобладал.

Гость||

смех, да и только) службы в храмах проводить можно было на Рождество, а купели на открытом воздухе, где риск заражения стремится к нулю - нельзя. Где логика? Или уже все поражены барановирусом конкретно?

Гость||

Партия сказала: надо! РПЦ сказала: есть!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на это, на традиционных местах купания будут дежурить сотрудники городского управления по делам ГОЧС «для обеспечения безопасности».
Поставьте там ещё ОМОН и Росгвардию что бы особо рьяные с топорами и пилами рубя полынью не похлебались во имя...бога всевышняго.

Гость||

Гость писал(a):

а купели на открытом воздухе, где риск заражения стремится к нулю - нельзя. Где логика? Или уже все поражены барановирусом конкретно?

Успокойся, во имя чего бросаться в ледяную воду? Нормальный не полезет да и больницы приготовились к повышенному наплыву окунувшихся якобы за здоровьем. За здоровьем в полынью, а лечиться в больницу. Абсурд, 21 век на дворе.

Гость||

БРЕД.все лето проводили день села,день города и т.д.В торговых центрах скопления нет? а у купели нельзя будет

Гость||

Гость писал(a):

Успокойся, во имя чего бросаться в ледяную воду? Нормальный не полезет да и больницы приготовились к повышенному наплыву окунувшихся якобы за здоровьем. За здоровьем в полынью, а лечиться в больницу. Абсурд, 21 век на дворе.
да я согласен с Вами, сам не являюсь верующим. Но сам факт и логика запрета непонятны и абсурдны по сравнению с действующими т.н. "ограничениями", которые все равно никто не соблюдает)

Гость||

Война все спишет? Чтото магазины не закрывали на новый год и тд из за короновируса и там толпы были явно больше, чем пойдёт к купели. Это видимо видимость показать для чего нужны чиновника и какая у них работа.

Гость||

Гость писал(a):

БРЕД.все лето проводили день села,день города и т.д.В торговых центрах скопления нет? а у купели нельзя будет
Это иудейский обряд проводимый средние века на речке Иордань там в январе плюс 25, не надо путать Русь когда в это время вода имеет твердое состояние и минус 30.

Гость||

Щетаю это оскорблением чувств верующих!

Гость||

Дело не в том что 30,а в том что почему именно все что связано с традициями запрещают? Бухать, курить, будить, воровать лучше бы запрещали!!! Г-но по тв и СМИ показывать, рассказывать запрещали бы!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а купели на открытом воздухе, где риск заражения стремится к нулю - нельзя. Где логика? Или уже все поражены барановирусом конкретно?

Успокойся, во имя чего бросаться в ледяную воду? Нормальный не полезет да и больницы приготовились к повышенному наплыву окунувшихся якобы за здоровьем. За здоровьем в полынью, а лечиться в больницу. Абсурд, 21 век на дворе.

Вы явно атеист, во имя чего , во имя веры , кто искренне верит тот нырнет и всё будет нормально, никакой ОРЗ и ковид не пристанет, а наоборот, Господь даст сил и здоровья.

Гость||

Гость писал(a):

да я согласен с Вами, сам не являюсь верующим. Но сам факт и логика запрета непонятны и абсурдны по сравнению с действующими т.н. "ограничениями", которые все равно никто не соблюдает)
Я вас прекрасно понимаю, сам сегодня из за маски потерял деньги вынимая её из кармана на входе в магазин. Вот здесь был собрана вся сила лексикона в адрес кто это придумал и масконосителей.

Гость||

А вот Златогорский не закуклился вроде. А ведь «каждый литр - это валюта»(с) Наделал купелей для кузнечан. Хоть как и в Британии, должны одной водой в лохани всей семьей умываться, тут святое.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте