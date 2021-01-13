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Общество

В Кузнецке для верующих оборудуют две крещенские купели

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В Пензенской области началась подготовка к празднованию Крещения Господня. Оно состоится в ночь с 18 на 19 января. В Кузнецке верующим планируется выделить два места для купания.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что купели будут оборудованы в районе Кустарной площади (возле церкви Параскевы-мученицы) и на ул. 2-й Бутурлинской (заполненная водой низина у родника).

Во время проведения обряда там будут дежурить сотрудники местного управления ГО и ЧС, бригады скорой помощи, представители правоохранительных органов и добровольных народных дружин.

Чиновники напомнили кузнечанам основные правила купания в иорданях.

Запрещается:

- купание в купели до освящения ее представителем Русской православной церкви;

- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

- купание детей без присмотра родителей или взрослых;

- нырять в воду с разбега;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- подъезжать к купели на автотранспорте;

- находиться группой более 20 человек на льду рядом с прорубью;

- купание группой более 3 человек.

Кроме того, желающим окунуться дали несколько рекомендаций:

- перед купанием разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- подходить к проруби в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, двигаться медленно и внимательно;

- не нырять головой вперед;

- при входе в воду стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать;

- при выходе держаться за поручни;

- после купания растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Где оборудуют места для купаний в Пензе, пока не сообщается.

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Гость||

а разве ваш вымышленный друг в воспалённом мозге не убережёт вас при форс мажоре? странновато,хотя что с верунов взять????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Запрещается:

- купание в купели до освящения ее представителем Русской православной церкви;

Вычёркивайте этот запрет.

Гость||

в купеле и лечене и учене

Имя: Гость
Комментарий:

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