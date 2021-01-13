В Кузнецке для верующих оборудуют две крещенские купели

В Пензенской области началась подготовка к празднованию Крещения Господня. Оно состоится в ночь с 18 на 19 января. В Кузнецке верующим планируется выделить два места для купания.
В пресс-службе городской администрации рассказали, что купели будут оборудованы в районе Кустарной площади (возле церкви Параскевы-мученицы) и на ул. 2-й Бутурлинской (заполненная водой низина у родника).
Во время проведения обряда там будут дежурить сотрудники местного управления ГО и ЧС, бригады скорой помощи, представители правоохранительных органов и добровольных народных дружин.
Чиновники напомнили кузнечанам основные правила купания в иорданях.
Запрещается:
- купание в купели до освящения ее представителем Русской православной церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду с разбега;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- находиться группой более 20 человек на льду рядом с прорубью;
- купание группой более 3 человек.
Кроме того, желающим окунуться дали несколько рекомендаций:
- перед купанием разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- подходить к проруби в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, двигаться медленно и внимательно;
- не нырять головой вперед;
- при входе в воду стараться быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать;
- при выходе держаться за поручни;
- после купания растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.
Где оборудуют места для купаний в Пензе, пока не сообщается.
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а разве ваш вымышленный друг в воспалённом мозге не убережёт вас при форс мажоре? странновато,хотя что с верунов взять????