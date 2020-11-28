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Не забудь!

29 ноября выразите маме любовь и признательность

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Сегодня, 29 ноября, в последнее воскресенье месяца, в России отмечается День матери. Поэтому сегодня слова любви и благодарности будут вдвойне приятны всем мамам.

Этот праздник с каждым годом становится все популярнее, к нему приурочивают различные акции и чествования. В этот день по всей стране поздравляют женщин, подаривших жизнь детям. В Пензенской области к празднику 94 многодетных мамы получат награды - медали «Материнская доблесть». А в преддверии праздника многодетным семьям вручили подарки.

29 ноября можно считать днем рождения буквы Ё в русском алфавите. 237 лет назад, 29 ноября 1783 года, на заседании Российской академии княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить сочетание букв io, которое обозначало один звук, новым знаком. Идею поддержали поэт и академик Гаврила Державин и писатель Денис Фонвизин.

Дашкова горячо отстаивала важность употребления этого знака на письме и была права, ведь необязательность приводит к ошибкам в произношении и искажению смысла: осел - осёл, небо - нёбо.

В истории этот день также известен тем, что в 1870 году отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии Николай Пржевальский. В 1899 году был основан футбольный клуб «Барселона», в 1924-м - создано Всероссийское общество охраны природы.

29 ноября родились автор «Маленького Мука» Вильгельм Гауф, французский психиатр Жан-Мартен Шарко, английский ученый-электротехник Джон Флеминг, советский писатель, автор бестселлера «Белый Бим Черное ухо» Гавриил Троепольский и актер Евгений Миронов.

В народном календаре 29 ноября - Матвеев день. Наши предки примечали: если на Матвея идет сильный снег и дуют ветры, то зима будет суровой до самых рождественских праздников, а если под теплым солнышком тает снег, то зима окажется мягкой и теплой.

В этот день крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Еда была постной, но люди собирались вместе не ради угощения, а чтобы вести задушевные беседы.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня быть готовым к активным и решительным действиям, не сбавлять темп и не останавливаться на достигнутом. Но помните: азартные игры сегодня противопоказаны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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