В Пензе многодетным семьям вручили подарки в честь Дня матери

27.11.2020 | 19:42

Главным человеком в жизни каждого является мама. В ближайшее воскресенье, 29 ноября, отмечается Международный день матери. В Пензенской области поддержка многодетных семей находится под постоянным личным контролем губернатора Ивана Белозерцева. Помощь и внимание - то, в чем они особенно нуждаются.

В канун праздника в регионе чествовали выдающихся женщин. Среди них - Анастасия Бурцева.

Анастасия Владимировна воспитывает 11 ребят - семерых родных и четверых приемных. Семья духовная - отец служит в церкви, старшие сыновья учатся в Варницкой гимназии. В период пандемии и дистанционных занятий ноутбук в подарок от главы региона пришелся как нельзя кстати.

«Детишки обрадовались, им понравился, они смотрят мультики и играют на нем», - отметила многодетная мать.

«Я думаю, что мы должны говорить спасибо не только мамам, которые воспитывают своих родных детей, но и мамам, ставшим родными для детей, которые в этом нуждаются», - прокомментировала депутат Законодательного собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

В течение недели чествовали и другие семьи, которые растят более пятерых детей.