Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе многодетным семьям вручили подарки в честь Дня матери

Печать

Главным человеком в жизни каждого является мама. В ближайшее воскресенье, 29 ноября, отмечается Международный день матери. В Пензенской области поддержка многодетных семей находится под постоянным личным контролем губернатора Ивана Белозерцева. Помощь и внимание - то, в чем они особенно нуждаются.

В канун праздника в регионе чествовали выдающихся женщин. Среди них - Анастасия Бурцева.

Анастасия Владимировна воспитывает 11 ребят - семерых родных и четверых приемных. Семья духовная - отец служит в церкви, старшие сыновья учатся в Варницкой гимназии. В период пандемии и дистанционных занятий ноутбук в подарок от главы региона пришелся как нельзя кстати.

«Детишки обрадовались, им понравился, они смотрят мультики и играют на нем», - отметила многодетная мать.

«Я думаю, что мы должны говорить спасибо не только мамам, которые воспитывают своих родных детей, но и мамам, ставшим родными для детей, которые в этом нуждаются», - прокомментировала депутат Законодательного собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

В течение недели чествовали и другие семьи, которые растят более пятерых детей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А от Серафимы нет подарков в церковную семью?

Гость||

Единоросска Ольга Чистякова почему на избирательном округе в Ахунах и в Засурье не появляется?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте