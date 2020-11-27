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Общество

В Пензенской области 94 многодетным матерям вручат медали

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94 жительницам Пензенской области вручат медали «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

К награде II степени представят 15 многодетных матерей, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Медаль III степени получат 79 женщин, воспитавших трех и более детей.

«Вручение медалей будет организовано в муниципальных районах и городских округах Пензенской области с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Медалью «Материнская доблесть» награждают женщин за рождение (усыновление) и достойное воспитание трех и более детей. Для получения награды многодетной женщине необходимо предоставить в районную администрацию по месту жительства ходатайство и правоустанавливающие документы. Кандидатуру рассматривает наградная комиссия района, которая подает ходатайство губернатору.

Обладательницам медалей «Материнская доблесть» I или II степени, если с ними проживают несовершеннолетние дети, предоставляются меры поддержки за счет средств регионального бюджета:

- ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату пользования услугами местной телефонной связи (180 рублей - в городе, 110 рублей - в сельской местности);

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг - 50% фактических расходов с учетом нормативов потребления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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Гость||

Какой великий подвиг ныне - размножение...

На качество воспитания при этом не смотрят, только на количество.

А пролетариат пусть дальше на заводах вкалывает им за это ничего не положено, они же работают, а не рожают.

Гость||

вместо реальной помощи, значки раздали

Гость||

при повышении взноса за капремонт и платы за проезд сразу на 20-30% ваши мизерные подачки многодетным выглядят как кощунство. Тьфу...

Имя: Гость
Комментарий:

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