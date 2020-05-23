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24 мая мусульман просят отпраздновать Ураза Байрам в кругу семьи

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Сегодня, 24 мая, мусульмане всего мира отмечают одно из главных религиозных торжеств - праздник разговения Ураза-байрам. В течение всего священного месяца Рамадана они соблюдали строгий пост и усиленно молились. А в Ураза Байрам предписывается предаться празднику, вкушая пищу и питье.

В этот день принято, совершив омовение, в праздничных одеждах спешить в мечеть на коллективную молитву, а после этого идти в гости или приглашать единоверцев к себе. Однако в 2020 году коронавирус внес свои изменения в традиции, освященные веками.

Духовенство обратилось к мусульманам с просьбой провести праздник, не устраивая коллективных молитв, в кругу родных и близких.

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, известный и как День святых Мефодия и Кирилла. Эти равноапостольные братья считаются создателями славянской письменности. Они были православными монахами и новую азбуку - глаголицу - придумали в греческом монастыре.

Празднику посвящаются научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия.

Также 24 мая - День работника кадровой службы. Этот профессиональный праздник отмечается с 2005 года. Правда, статуса официального он пока не получил. Дата выбрана потому, что в этот день в 1835 году вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Оно стало первым в нашей стране документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника.

24 мая любители природы могут отметить Европейский день парков. Он символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.

Кроме того, в этот день произошли важные исторические события. К примеру, в 1844 году телеграфом Морзе была отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор. В 1900 году в Петербурге спустили на воду крейсер «Аврора» - будущий символ Октябрьской революции.

24 мая появились на свет один из предводителей Французской революции Жан-Поль Марат, русский художник-пейзажист Алексей Саврасов, советский писатель Михаил Шолохов, русский и американский поэт и драматург Иосиф Бродский, королева Великобритании Виктория и американский автор-исполнитель песен Боб Дилан.

В народном календаре 24 мая Мокий Мокрый. В этот день часто бывали дожди, и наши предки старались вымокнуть под ними, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если день дождливый или туманный, то лето будет сырым. Если восход солнца багровый, лето ожидается с грозами и пожарами.

Именины в этот день отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил и Ростислав.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунном календарю, сегодняшний день переполнен энергией, но расходовать ее нужно осторожно и аккуратно, чтобы не спровоцировать конфликт.

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