Мусульман области попросили не устраивать коллективных молитв

20.05.2020 | 19:00

24 мая мусульмане всего мира будут отмечать день одного из своих главных религиозных торжеств. В воскресенье наступит Ураза-байрам - праздник разговения. Исламское духовенство просит верующих области провести его, не устраивая коллективных молитв.

«Чтобы люди радовались, но в кругу своих домочадцев, в кругу своей семьи. Мечети сегодня закрыты на карантин, но мы, имамы и муфтии, всегда на службе, всегда страже», - сообщил муфтий Духовного управления мусульман Пензенской области Ислям-хазрат Дашкин.

В исламе Рамадан - священный месяц, период соблюдения строго поста и усиленной молитвы. Мусульманам в это время нельзя есть и пить в течение дня, от восхода до заката. А качество молитвы не зависит от того, где ее совершать - дома или при большом скоплении верующих.

«Некоторые думают, что, не посещая мечети или храмы, мы грешим - это ошибочное мнение. Милость всевышнего безгранична», - заверил Ислям-хазрат Дашкин.

Ураза-байрам - второй по значимость праздник после Курбан-байрама, который в 2020 году будет отмечаться с 31 июля по 2 августа, через 70 дней после окончания Рамадана.