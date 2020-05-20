Общество

Мусульман области попросили не устраивать коллективных молитв

Печать

24 мая мусульмане всего мира будут отмечать день одного из своих главных религиозных торжеств. В воскресенье наступит Ураза-байрам - праздник разговения. Исламское духовенство просит верующих области провести его, не устраивая коллективных молитв.

«Чтобы люди радовались, но в кругу своих домочадцев, в кругу своей семьи. Мечети сегодня закрыты на карантин, но мы, имамы и муфтии, всегда на службе, всегда страже», - сообщил муфтий Духовного управления мусульман Пензенской области Ислям-хазрат Дашкин.

В исламе Рамадан - священный месяц, период соблюдения строго поста и усиленной молитвы. Мусульманам в это время нельзя есть и пить в течение дня, от восхода до заката. А качество молитвы не зависит от того, где ее совершать - дома или при большом скоплении верующих.

«Некоторые думают, что, не посещая мечети или храмы, мы грешим - это ошибочное мнение. Милость всевышнего безгранична», - заверил Ислям-хазрат Дашкин.

Ураза-байрам - второй по значимость праздник после Курбан-байрама, который в 2020 году будет отмечаться с 31 июля по 2 августа, через 70 дней после окончания Рамадана.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Как совмещается вера и карантин?Не пойму.

Гость||

Чойта? Пусть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мусульман области попросили не устраивать коллективных молитв
Индивидуально человек может поминать Бога хоть сидя, хоть стоя, как об этом говорится в Коране: (3:191)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте