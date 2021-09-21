Педагог попросила отремонтировать дорогу к гимназии № 6

21.09.2021 | 08:28

Педагог лингвистической гимназии № 6 г. Пензы попросила отремонтировать дорогу, ведущую к учебному заведению.

«В день рождения положено загадывать желания. Вот и я загадаю. Чтоб наконец-то сделали дорогу. Ту, по которой ходил в 6 школу мой папа, потом я и сестра, потом уже наши дети. А я вот уже больше 20 лет хожу на работу сюда, в 6 гимназию. Еще никогда эта дорога не была в таком ужасном состоянии!» - рассказала Татьяна Шилова в личном Instagram-аккаунте.

Женщина сняла на видео узкую тропку, ведущую к гимназии с улицы Пролетарской. Дорожка испещрена ямами и залита водой. По обеим сторонам растут кусты крапивы. Далее пешеходам приходится преодолевать реку, текущую по проезжей части, после чего выходить на грязный разбитый тротуар.

«А ведь это единственная дорога в гимназию для тех, кто живет по эту сторону железной дороги или доезжает до Стрелы, Автовокзала, Пензы-I. Когда дождь не очень сильный, все так, как на видео. Если дождь сильнее, то все еще хуже! Глубина «ручьев» и луж - выше щиколотки. Особенно плохо стало после установки бордюров - раньше вода частично уходила на газоны», - констатировала педагог.

Родители школьников обращались за помощью к депутатам и чиновникам, но ситуация не изменилась. Люди надеются, что после того, как проблема будет предана огласке, ее решат.

«Я не строитель, но мне кажется, что этот не такой уж огромный участок нуждается в новом асфальтном покрытии, которое нужно поднять, и системе отведения воды (раньше был сток к железной дороге, но потом его убрали). И будет всем счастье!» - считает педагог.