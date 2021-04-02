Стыд и позор: кузнечане высмеяли «ремонт» пешеходного моста

02.04.2021 | 10:32

В Кузнецке разрушается пешеходный мост, отремонтированный осенью прошлого года. Об этом местные жители сообщили в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 1 апреля.

В октябре после многочисленных жалоб горожан переправу обновили: установили новые металлические перила, заменили деревянные стойки, покрасили пешеходный путепровод.

Однако дерево - ненадежный материал, по мнению людей, заметивших, что переправа снова нуждается в починке.

«Крик души! Это просто ужас! После звонка в организацию, проводившую ремонт, ответили, что на капитальный ремонт моста денег нет, зато какой пост этому посвятили - ПОЗОР! Живем тут уже более 30 лет, и никого, кроме местных жителей, этот вопрос не касается, видимо. Каждый день по мосту ходят дети, пожилые люди, да и просто взрослому человеку ноги переломать там - плевое дело! Помимо местных жителей, по нему ходят каждый день со всего города на родник!» - высказался подписчик паблика «Подслушано в Кузнецке».

Пользователь приложил снимки, на которых видно свежий деревянный брус - перила.

«Эти «отремонтированные» перила оторвут буквально через пару дней, и на этом все! Весь ремонт! СТЫД И ПОЗОР!» - добавил кузнечанин.

Один из комментаторов опубликовал официальное сообщение от 1 апреля, в котором говорилось, что «силами сотрудников Управления по делам ГО и ЧС города Кузнецка произведен ремонт пешеходного моста по улице Сызранской. В ходе восстановительных работ была приварена оторвавшаяся металлическая балка и отремонтированы деревянные перила».

Реакция людей оказалась примерно одинаковой: «Какой стыд», «Этот мост построен много-много лет назад, и сделали такой офигенный ремонт. Чиновникам не стыдно за это безобразие, а строителям - особый респект, руки-то у вас откуда растут?», «Дааа ужжж, большие специалисты, зато галочку поставили - «Отремонтировано», «Судя по фото, ремонт состоял из трех прибитых брусков, да, не густо, а на доски уж, наверное, и денег не хватило».