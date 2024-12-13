В Пензе назначили председателя спорткомитета

13.12.2024 | 15:22

Председателем комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Пензы стал Владимир Агапов. С пятницы, 13 декабря, он избавился от приставки «и. о.» в наименовании должности.

В целом к исполнению обязанностей руководителя структуры он приступил после ухода с поста Владислава Чеснокова, который в конце ноября был назначен первым заместителем министра физкультуры и спорта Пензенской области.

«Владимир Агапов имеет 3 высших образования. В 2005 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «Учитель биологии и химии», в 2014-м - Пензенский государственный университет по специальности «юрист». В 2021-м получил диплом инструктора по спорту Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

С 2005 по 2006 год трудился заместителем заведующего школы высшего спортивного мастерства. В 2007-м работал главным специалистом отдела по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации Пензы, после чего перешел на аналогичную должность в отделе городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике. В 2011-м стал заместителем начальника, а в 2012-м - руководителем отдела.

У Владимира Агапова трое детей», - рассказали в пресс-службе мэрии.