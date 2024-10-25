В Пензе назначен начальник социального управления

25.10.2024 | 12:11

Начальником Социального управления Пензы стала Елена Егорова. Информация о ее назначении прозвучала на сессии городской думы в пятницу, 25 октября.

До этого в разное время Егорова занимала должности директора Ресурсного центра социального обслуживания населения Пензенской области, заместителя министра труда, социальной защиты и демографии.

Соцуправление осталось без руководителя в апреле 2024 года. Тогда ведомство покинула Ирина Федонина, возглавлявшая его с марта 2016-го.

До нее этот пост занимали Алексей Николаев, Сергей Волков (ныне заместитель главы администрации Пензы), Лариса Рябихина (сейчас зампред регионального правительства).

На протяжении переходного периода в 2024-м и. о. начальника структуры являлась заместитель Елена Лохина.