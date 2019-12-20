20.12.2019 | 14:10

В пятницу, 20 декабря, шестая сессия гордумы ознаменовалась бурной дискуссией по поводу выплаты премий главе Пензы Владимиру Мутовкину, мэру города Андрею Лузгину, депутатам, работающим на постоянной основе, и муниципальным служащим.

Соответствующий проект решения и поправку к нему озвучил первый заместитель главы администрации Сергей Волков. Он уточнил, что премия выплачивается в соответствии с образовавшейся экономией по фонду оплаты труда.

«За какие такие достижения сейчас будет выписываться премия? Вот прошел у нас 2019 год. В пример достижения приведите. Премия выплачивается за какие-то трудовые успехи, перевыполнение плана, рацпредложение. Мы сейчас премию за что выплачиваем?» - поинтересовался депутат Александр Трутнев.

«Что касается главы администрации, то у нас в соответствии с существующим планом работы есть определенные мероприятия, выполнение программ, индикативов. Глава администрации будет отчитываться перед Пензенской городской думой в 2020 году и говорить об этих достижениях. Формирование фонда оплаты труда предусматривает именно такие показатели стимулирующего характера», - ответил ему Сергей Волков.

«Вот смотрите, основной критерий: мы стимулируем главу администрации этой премией для дальнейшей хорошей работы? Как аванс?» - недоумевал Трутнев.

В обсуждение вмешался глава Пензы Владимир Мутовкин, который постарался объяснить механизм назначения надбавок.

«Премии бывают разные. Система оплаты, установленная муниципальным служащим, состоит из двух частей: из очень маленького оклада и различных надбавок и премий. Это не премии за какие-то высокие достижения, а это из составляющих их заработка. Если нет никаких нарушений, связанных с неисполнением или с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, эта премия выплачивается. С 1 января 2020 года порядок изменен: там будет увеличен должностной оклад, эти надбавки и премии войдут в должностной оклад и будет немножко другая система оплаты. Премия выплачивается из городского бюджета и предусмотрена в фонде оплаты труда, никаких дополнительных расходов не потребуется», - растолковал Владимир Мутовкин.

«Бюджет у нас слабоватенький, а мы еще премии раздаем, про себя любимых, как говорится, мы не забываем. Я понял одно: главе администрации достаточно ходить на работу к 8:00 и уходить с нее вовремя. И за это он получит премию. Вот единственный момент, который я понял. А какие достижения у него, какие критерии - это неважно, никому не интересно. Он пришел на работу - молодец, что он есть, получает премию», - заключил Александр Трутнев.

Что касается поправки, то в ней речь шла об установлении еще одной премии муниципальным служащим по инициативе губернатора за счет субвенции, выделенной федеральным правительством за достижение высоких показателей деятельности в 2019 году.

Таким образом, глава администрации получит две премии: надбавку из существующего фонда оплаты труда и дополнительное поощрение по коэффициенту 33,42 плюсом к его месячному содержанию.

«А глава города почему тогда не получит вторую премию?» - стали выкрикивать депутаты.

«Речь идет об исполнительной власти. Глава города не заслужил. Я осознаю это и буду дальше стараться работать», - с иронией подвел итог Владимир Мутовкин.

В конце концов большинство народных избранников проголосовали за проект решения и поправку.