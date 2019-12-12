12.12.2019 | 10:00

Пензенская область получит 78 млн 690 тыс. 100 рублей из федерального бюджета в качестве поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за высокие показатели деятельности в 2019 году.

После оценки экономического, социального и внутриполитического блоков область попала в список из 71 субъекта Федерации с наилучшими значениями, между этими регионами решили распределить 5 млрд рублей.

«Минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 20 млн рублей для субъектов Федерации, в которых высшее должностное лицо избрано или назначено в 2019 году. Для остальных субъектов Федерации минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 40 млн рублей», - сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Согласно распоряжению о распределении трансфертов, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым 9 декабря, Пензенскому региону досталось больше средств, чем его соседям. Так, Ульяновская область получит 70 млн 44 тыс. рублей, Тамбовская - 40 млн. Саратовская область и Республика Мордовия в списке не значатся.

В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года. Из госказны поступит 873 млн 727 тыс. рублей.