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Экономика | Пензенскую область поощрят деньгами за хорошую работу власти

12.12.2019|10:00
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Пензенская область получит 78 млн 690 тыс. 100 рублей из федерального бюджета в качестве поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за высокие показатели деятельности в 2019 году.

После оценки экономического, социального и внутриполитического блоков область попала в список из 71 субъекта Федерации с наилучшими значениями, между этими регионами решили распределить 5 млрд рублей.

«Минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 20 млн рублей для субъектов Федерации, в которых высшее должностное лицо избрано или назначено в 2019 году. Для остальных субъектов Федерации минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 40 млн рублей», - сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Согласно распоряжению о распределении трансфертов, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым 9 декабря, Пензенскому региону досталось больше средств, чем его соседям. Так, Ульяновская область получит 70 млн 44 тыс. рублей, Тамбовская - 40 млн. Саратовская область и Республика Мордовия в списке не значатся.

В начале декабря стало известно, что Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года. Из госказны поступит 873 млн 727 тыс. рублей.

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Гость|12.12.2019 10:31|

Параллельная вселенная.

Гость|12.12.2019 10:37|

Махинация со льготами помогла?

Гость|12.12.2019 10:38|

Отдайте бедным!!!!!

Гость|12.12.2019 10:40|

РЖУНЕМОГУ.

Гость|12.12.2019 10:41|

Заберите у дуралея ДЕНЬГИ!!!

Отдайте умным пусть распоряжаются!

А то опять на какую нибудь ерунду растринькает))

Гость|12.12.2019 10:41|

Гость писал(a):

Махинация со льготами помогла?
+ понижение прожиточного минимума пенсионеров на 300 рублей с 2020 года.

Гость|12.12.2019 10:42|

муниципальных управленческих команд за высокие показатели деятельности в 2019 году.

Это точно только в какой деятельности не ра крыто

Гость|12.12.2019 10:42|

Взять более дорогой коммерческий кредит, чтобы уменьшить госдолг - это эффективность?

Дмитрий Н. Мотовилов|12.12.2019 10:44|

Вопрос не в том, что поощрят. Вопрос - чей конкретный карман поощрят.

Гость|12.12.2019 10:46|

какая разница если не твой?))

Гость|12.12.2019 10:59|

Долг пензенской области перед федеральным бюджетом по состоянию на 1 августа 2019-го - 20,2 млрд.

Дали 78....лямов и вернут в счёт погашения долга. Хитро :)))

Имя: Гость
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