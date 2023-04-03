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Из жизни

Жителей поселка Беково обрадовали аисты

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Глава администрации Бековского района Пензенской области Светлана Кудаченкова поделилась с жителями поселка Беково радостной новостью - прилетели аисты.

«Один из них обустраивает свое гнездо», - написала Светлана Кудаченкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и приложила в посту фотографию и видеозапись в подтверждение.

По словам главы администрации, она увидела птицу на улице Советской.

Пост Светланы Кудаченковой собрал 250 лайков и несколько восторженных комментариев: «Ура!», «Ах, здравствуй, аист! Мы наконец тебя дождались! Очень рады!», «Символ мира, любви и детского смеха. Добро пожаловать, аисты! Мы вас ждали!», «Это хороший знак».

Гнездовья аистов в Пензенской области находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В регион птицы прилетают в начале апреля, селятся одиночными парами.

5 августа 2022 года жители села Рощино Сердобского района нашли птенца белого аиста, который выпал из гнезда. О ЧП сельчане сообщили в минлесхоз региона. На место прибыли сотрудники охотуправления и с помощью автовышки вернули птенца в гнездо.

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Источник — vk.com/svetlanakudachenkova
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