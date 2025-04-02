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Из жизни

В Пензенской области активизировались бобры

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С приходом устойчивой весенней погоды начался сезон активности у бобров. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Специалисты пояснили, что зверьки покидают свои привычные места обитания в поисках пары, места для строительства нового жилья и запасов корма.

«Не упустите возможность наблюдать за ними на берегах рек и вблизи прудов», - призвали в минлесхозе.

Весной прошлого года бобры нередко появлялись в населенных пунктах области или поблизости. Так, в Засечном грызуны облюбовали стволы ольхи, чтобы точить резцы.

В Мокшанском районе один бобер забрел в производственное помещение, другой - в кафе. В Пензе нежданного гостя увидели работники продовольственной базы в микрорайоне ГПЗ-24.

Биолог Дмитрий Федоров отметил, что рост популяции этих грызунов в Поволжье наблюдается уже не первый год. Он предупредил, что бобры не переносят инфекции, но в случае опасности могут дать достойный отпор и даже сломать человеку кость.

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Источник — видео областного минлесхоза
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