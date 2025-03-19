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Из жизни

Пензячку возмутило уничтожение деревьев на улице Плеханова

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У дома № 10 на улице Плеханова уничтожили несколько взрослых деревьев. На это в среду, 19 марта, пожаловалась читательница телеграм-канала PenzaInform.

В доказательство своих слов она прислала фото: вдоль пешеходной дорожки торчит длинный ряд пеньков.

«В Пензе на регулярной основе уничтожаются группы больших деревьев, тем более в центре, где все меньше зелени. Зато про новые деревья мы читаем только в бравых отчетах: закуплено, планируем... На деле - где они, ваши деревья? Сухие палки на проспекте Строителей? Пустота вместо когда-то шикарного сквера на Славы, где все закатали в плитку и уничтожили кустарники?» - возмутилась женщина.

Горожанка отметила: по спилам нельзя сказать, что деревья были аварийными. Возможно, они просто затеняли квартиры в многоэтажке. А один из комментаторов предположил, что кому-то потребовалось место под парковку.

«Кто это разрешает? В прошлом году рядом с этим домом уже вырубали множество деревьев - по дороге к лицею. Раньше там были зеленые тенистые аллеи, сейчас - убогий пустырь. Деревья не были аварийными, это полный беспредел! В жару как на сковородке, адское пекло от асфальта, спрятаться вообще некуда», - написала читательница.

Ей ответил представитель управления ЖКХ города.

«Специализированная организация провела обследование зеленых насаждений на улице Плеханова по обращениям жителей. В результате было выявлено, что деревья находятся в плохом состоянии: они сухие и имеют опасный наклон. В связи с этим были приняты меры по сносу этих деревьев», - объяснил он.

Пензенцы нередко указывают властям на значительные просчеты в уходе за растительностью. Так, многих возмущает «кронирование» до самых стволов, которые становятся похожими на столбы.

Горожане многократно сообщали, что за саженцами никто не ухаживает и они гибнут либо от недостатка полива, либо под колесами техники, въезжающей на газоны.

Также пензенцы не раз предлагали высадить крупномеры в сквере Славы, который реконструировали в 2020 году. Однако им объяснили, что это невозможно: территория является охранной зоной подземных инженерных коммуникаций.

«Выполнить работы по посадке саженцев деревьев не представляется возможным», - сообщил представитель управления.

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