На проезжей части на улице Мира просел асфальт

07.03.2025 | 12:21

Жителям Западной Поляны на память об аварии на сетях холодного водоснабжения осталась яма на проезжей части - на улице Мира, рядом с пересечением с Ленинградской.

28 февраля этот участок перекрывали в ночное время, чтобы избежать транспортного коллапса во время ремонта. Затем его заасфальтировали, но ровным покрытие продержалось недолго.

Уже через пару дней асфальт начал проседать, к 7 марта образовалась яма.

В ней стоит вода, скрывая от водителей глубину.

Не ожидающие подвоха автолюбители проезжают участок на полном ходу, рискуя подвеской. Водители, которые уже в курсе проблемы, снижают скорость и стараются не двигаться по первой полосе. Люди ждут, когда коммунальщики исправят ситуацию.