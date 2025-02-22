В Белинском районе автомобилист снял на камеру волка

22.02.2025 | 13:53

В Пензенской области автомобилист запечатлел вышедшего к дороге волка. Кадры появились в Сети в субботу, 22 февраля.

«Обнаружен волк в Белинском районе», - уточнил автор место встречи со зверем.

На кадрах видно, что животное сначала настороженно замирает, глядя на автомобиль, а затем бросается прочь, увязая в снегу.

Егеря и охотоведы регулярно находят подтверждения обитания волков в лесах Пензенской области. В последние годы следы встречались в Сосновоборском, Никольском, Лунинском и Лопатинском районах.

В декабре прошлого года в Лунинском районе охотники застрелили серого хищника для снижения популяции, а в феврале там же были обнаружены следы пары волков. А в Мокшанском районе санитар леса попал в объектив фотоловушки, когда проверял подкормочную площадку для копытных животных.