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Из жизни

В Лопатинском районе браконьер убил самку бобра

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В воскресенье, 24 ноября, сотрудники охотничьего надзора во время рейда на территории Лопатинского района выявили грубое нарушение законодательства: мужчина без соответствующего разрешения убил самку бобра.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 30 000 рублей», - сообщили в областном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Мужчине грозит административный штраф в размере до 4 000 рублей.

Это не первый случай, когда бобры становятся жертвами браконьеров. Так, в апреле в угодьях Бессоновского района мужчина убил самку, хотя сезон охоты на это животное был закрыт.

В апреле 2021 года в Городищенском районе злоумышленники добыли самца при помощи петель. Их личности быстро установили - это оказались жители Заречного.

В начале мая 2020 года бобра убили в Колышлейском районе, в сентябре 2017-го аналогичный инцидент случился в Каменском районе. А в феврале того же года грызуна застрелил 16-летний подросток из села Аничкино Бековского района.

Были случаи, когда жители района охотились на бобров особо жестоким способом - расставляя капканы. Они зафиксированы в Лопатинском, Нижнеломовском, Земетчинском и Белинском районах.

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Источник — фото pxhere.com
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