В Пензенской области косуля и бобер погибли от рук браконьеров

06.05.2020 | 16:52

В Пензенской области браконьеры продолжают нарушать законодательство и убивать животных вне сезона охоты.

В праздничные дни сотрудники минлесхоза, полиции и Росгвардии усиленно патрулировали леса. Первый факт незаконной охоты они выявили в Шемышейском районе: в ночь с 1 на 2 мая там была убита самка косули.

2 мая в Колышлейском районе участники рейда обнаружили незаконную добычу бобра.

В первом случае ущерб лесному хозяйству региона составил 200 000 рублей, во втором - 18 000.

«За данные деяния предусмотрен как административный штраф в размере до 4 тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, так и уголовная ответственность. В соответствии со статьей 258 Уголовного Кодекса РФ гражданам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 милилона рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Однако угроза наказания не пугает браконьеров. В феврале в Каменском районе охотник, используя собак, выследил и застрелил самца косули. А в Иссинском районе браконьеры жестоко расправились с тремя беременными самками косули и одним самцом. Животных загнали на снегоходе, а затем расстреляли.