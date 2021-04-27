В Городищенском районе браконьеры из Заречного убили бобра

27.04.2021 | 09:16

В Городищенском районе браконьеры убили бобра. Нарушение лесного законодательства обнаружили охотничьи инспекторы в минувшие выходные.

Злоумышленники добыли самца бобра при помощи петель. Причиненный ими ущерб оценивается в 18 000 рублей.

«В настоящий момент личности злоумышленников установлены. Браконьеры - жители Заречного», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Убившим животное мужчинам грозит административный штраф, конфискация орудий охоты и лишение права охотиться.

Ранее, в мае 2020 года, незаконную добычу бобра выявили в Колышлейском районе.