В Городищенском районе браконьеры из Заречного убили бобра

В Городищенском районе браконьеры убили бобра. Нарушение лесного законодательства обнаружили охотничьи инспекторы в минувшие выходные.
Злоумышленники добыли самца бобра при помощи петель. Причиненный ими ущерб оценивается в 18 000 рублей.
«В настоящий момент личности злоумышленников установлены. Браконьеры - жители Заречного», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.
Убившим животное мужчинам грозит административный штраф, конфискация орудий охоты и лишение права охотиться.
Ранее, в мае 2020 года, незаконную добычу бобра выявили в Колышлейском районе.
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