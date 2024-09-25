В Пензе голый мужчина прошелся по улице с иконой

25.09.2024 | 16:23

В среду, 25 сентября, в Сети появился ролик с голым мужчиной, несущим в руках икону. По словам очевидцев, его заметили в районе станции Пенза-I.

На кадрах абсолютно нагой гражданин быстро шагает по улице, держа перед собой рамку. Автор ролика, женщина, преследует его и комментирует происходящее нецензурными выражениями, из которых можно сделать вывод, что увиденное ее шокировало.

«Очень страшно. В последнее время таких стало появляться все больше. Молодой человек в таком виде пошел в сторону автовокзала на улице Луначарского», - написала горожанка в Сети.

Однако пензенцы, посмотревшие видео, не сильно удивились.

«Ну если страшно стало, то вызывать психушку надо, а не видосики снимать, у одного обострение, у второго помутнение», «На улице да голого не видали…», «Наверное, ипотеку выплатил», - отметили горожане.

По информации пресс-службы областного УМВД РФ, сообщений по данному случаю не поступало.

Подобные перформансы жители областного центра уже наблюдали. В июле на улице Чехова в Пензе внимание пешеходов и автомобилистов привлекла полураздетая девушка. Она бегала по проезжей части, пыталась открыть чужие автомобили, забралась на капот одной из машин, а затем зашла в аптеку. При этом, по словам очевидцев, она была вся в крови. Горожанку доставили в медучреждение, где та не смогла объяснить, что случилось.

В том же месяце в Сети появились кадры, на которых по дороге в частном секторе на улице Буровой (микрорайон Шуист) со спины на живот перекатывается обнаженный мужчина. Человек замер рядом со стоящими росгвардейцами, а потом встал, отбежал и исчез за проехавшей мимо скорой.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области, героя ролика доставили в городскую больницу.