Появились подробности инцидента с обнаженным мужчиной на Шуисте

02.07.2024 | 17:24

Ночью 1 июля в Сети появилось видео, на котором по дороге в частном секторе на улице Буровой (микрорайон Шуист) со спины на живот перекатывается обнаженный мужчина и замирает рядом со стоящими росгвардейцами. Затем он встает, отбегает и исчезает за проехавшей мимо скорой.

Выяснилось, что героем ролика стал 62-летний горожанин. Оголился он не в один момент - штаны слетели из-за интенсивных движений. Мужчина вел себя неадекватно, упал на дорогу, из-за чего сильно ударился и не мог встать.

Свидетели сообщили о случившемся в полицию.

На место приехали росгвардейцы и вызвали скорую помощь. Именно за ее автомобилем на видео пензенец исчез.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области, мужчину доставили в городскую больницу.