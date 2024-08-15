Размещение блоков на пр. Победы обещают скорректировать

15.08.2024 | 18:35

В управлении ЖКХ заметили жалобы пензенцев на закрывающие обзор бетонные блоки на проспекте Победы. Речь идет о конкретном участке - кольце в районе загса на улице Минской.

О проблеме написали в Telegram и соцсети «ВКонтакте».

«Блоки загораживают обзор даже в дневное время, а уж в вечернее и ночное вообще невозможно сворачивать на Минскую улицу. Фар встречных автомобилей даже не видно, свет рассеивается, невозможно определить расстояние до автомобилей. Так до беды недолго! Нужно же понимать, что возвели ЗАБОР, который закрывает видимость и обзор. Куда ГИБДД смотрит?» - пожаловалась пензячка в чате Октябрьского района.

«Эти бетонные ограждения, которые призваны, видимо, повысить безопасность, мне кажется, сыграют злую шутку. Из плюсов там, наверно, освоение бюджетных денег по программе «Безопасные дороги», а из минусов - видимость на кольце у загса упала при движении от «Океана» в сторону Минской (в комментарии приведены и другие недочеты. - Прим. ред.)», - указал на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанин.

В управлении ЖКХ сообщили: подрядная организация скорректирует размещение элементов бетонного ограждения для улучшения обзора при движении на участке.

Обозначили в ведомстве и срок - до 25 августа.

Ранее в целесообразности установки блоков на проспекте Победы усомнились в гордуме. «Мы занимаемся тем, что магистрали, которые связывают один конец города с другим, начинаем заужать. Летом еще терпимо, а что будет зимой? Чем мотивировались, когда ставили?», «Как бы у нас и хуже не было из-за этого, потому что могут просто они взлетать над встречной полосой и перелетать туда из-за этих блоков бетонных», - высказались депутаты.

Городские водители также указали на ряд проблем, которые принесет установка блоков: последствия ДТП станут более тяжелыми, зимой дорога сузится, испортится внешний вид проспекта.

На участке от Минской до улицы Беляева ставят 762 железобетонных блока и более 1 500 световозвращателей. По условиям контракта, подрядчик должен закончить работу до 31 августа.

Фото Наталии Ш., чат Октябрьского района в Telegram.