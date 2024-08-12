Блоки на пр. Победы: пензячка пожаловалась на закрытый обзор

12.08.2024 | 18:56

Бетонные блоки на проспекте Победы в Пензе продолжают возмущать городских водителей. На этот раз местная жительница обратила внимание на резко ухудшившийся обзор с кольца в районе загса - при повороте на Минскую.

«Огромная просьба рассмотреть возможность ликвидации «бетонного городка» на проспекте Победы. Если это чей-то необдуманный проект, то пора включить мозг этим товарищам. Блоки загораживают обзор даже в дневное время, а уж в вечернее и ночное вообще невозможно сворачивать на Минскую улицу. Фар встречных автомобилей даже не видно, свет рассеивается, невозможно определить расстояние до автомобилей. Так до беды недолго! Нужно же понимать, что возвели ЗАБОР, который закрывает видимость и обзор. Куда ГИБДД смотрит?» - написала она в телеграм-чате Октябрьского района, обращаясь к администрации.

Пензячка приложила иллюстрирующую ее слова фотографию, которую сделала за рулем. «Вот такая там видимость, а в сумерках «отдельная песня», - прокомментировала она.

Ранее в целесообразности установки блоков на проспекте Победы усомнились и в гордуме. «Мы занимаемся тем, что магистрали, которые связывают один конец города с другим, начинаем заужать. Летом еще терпимо, а что будет зимой? Чем мотивировались, когда ставили?», «Как бы у нас и хуже не было из-за этого, потому что могут просто они взлетать над встречной полосой и перелетать туда из-за этих блоков бетонных», - высказывались депутаты.

Городские водители также указали на ряд проблем, которые принесет установка блоков: последствия ДТП станут более тяжелыми, зимой дорога сузится, испортится внешний вид проспекта.

На участке от улицы Минской до Беляева ставят 762 железобетонных блока и более 1 500 световозвращателей. По условиям контракта, подрядчик должен закончить работу до 31 августа.

Фото Наталии Ш., чат Октябрьского района в Telegram.