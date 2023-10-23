В лесу под Кузнецком на глаза человеку попался медведь

23.10.2023 | 14:31

В окрестностях Кузнецка заметили медведя. Животное попалось на глаза человеку в лесу между городом и селом Ульяновка.

В воскресенье, 22 октября, фотографией, сделанной случайным свидетелем, поделился глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Бурый медведь - нехарактерный для Пензенского региона вид. Несмотря на это, в разных районах периодически находят следы хищника. По официальным данным, на территории области обитают 4-6 особей.

Так, в июне 2023 года отпечаток лапы хозяина леса обнаружили в Нижнеломовском районе. До этого медведи побывали в Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

«При посещении лесных массивов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Избегать длительного продвижения через густые заросли», - предупредили пензенцев специалисты регионального минлесхоза.