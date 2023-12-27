В надписи на пензенском «Глобусе» исправили ошибку

27.12.2023 | 15:25

В надписи на обновленном «Глобусе» в Пензе появился знак препинания, отсутствовавший при открытии монумента. Речь о запятой во фразе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Очень красиво! Но… Когда оформляли надпись, забыли «увековечить» запятую», - указал в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко один из его подписчиков, уточнив, что в советское время знак был.

В городском управлении ЖКХ отреагировали на замечание и пояснили: про запятую не забыли - ее нет на восстановленном объекте, так как элемент пришел от подрядчика с дефектом и был отправлен на доработку.

Через несколько дней знак препинания водрузили на положенное место.

«Глобус» начали восстанавливать в августе этого года. Монумент - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад, в начале 2000-х.

Обновленный объект не вращается как прежде, однако все элементы конструкции снабдили контурной подсветкой, чтобы они были видны в темное время суток. В весенне-летний период намерены привести в порядок прилегающую к монументу территорию.