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Из жизни

В надписи на пензенском «Глобусе» исправили ошибку

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В надписи на обновленном «Глобусе» в Пензе появился знак препинания, отсутствовавший при открытии монумента. Речь о запятой во фразе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Очень красиво! Но… Когда оформляли надпись, забыли «увековечить» запятую», - указал в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко один из его подписчиков, уточнив, что в советское время знак был.

В надписи на пензенском «Глобусе» исправили ошибку

В городском управлении ЖКХ отреагировали на замечание и пояснили: про запятую не забыли - ее нет на восстановленном объекте, так как элемент пришел от подрядчика с дефектом и был отправлен на доработку.

Через несколько дней знак препинания водрузили на положенное место.

«Глобус» начали восстанавливать в августе этого года. Монумент - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад, в начале 2000-х.

Обновленный объект не вращается как прежде, однако все элементы конструкции снабдили контурной подсветкой, чтобы они были видны в темное время суток. В весенне-летний период намерены привести в порядок прилегающую к монументу территорию.

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