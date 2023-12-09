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Из жизни

У дороги на окраине Пензы привольно разгуливал фазан

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Пензенским водителям встречаются не только дикие копытные, но и экзотические пернатые. Видео с фазаном, разгуливающим у дороги в Тепличном, попало в Сеть в пятницу, 8 декабря. На нем видно, что длиннохвостая птица не боится машин и легко передвигается по снегу.

«Осторожно! К оленям и лосям на дорогах Пензы добавились фазаны», - пошутил автор.

Фазаны в природе Пензенской области не встречаются, их содержат и разводят в вольерах. Однако это не первый случай, когда птиц обнаруживают на городских улицах.

Так, 25 марта глава Кузнецка Сергей Златогорский рассказал о своей встрече с фазаном: тот заглядывал в окно бизнес-инкубатора, однако от мэра скрылся. Позже экзота видели в других местах в городе.

Через несколько дней жительница Пензы, гулявшая с собакой, нашла мертвого фазана.

С копытными встречи автомобилистов не редкость. В Заречном водитель был вынужден по обочине объехать лося, который слизывал соль с асфальта и не желал уступать дорогу.

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Источник — видео «Дорожная обстановка Пензы»
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