У мэра Кузнецка произошла неожиданная встреча с фазаном

23.03.2023 | 09:50

В Кузнецке в окно здания бизнес-инкубатора заглянул фазан. Пензенская область не является ареалом обитания этой птицы, вероятно пернатый сбежал из чьего-то вольера.

Кадры с фазаном опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

«Встретить фазана - хорошая примета», - написал он в посте.

Златогорский снял, как пернатый гость смотрит в окно, а после, заметив приближающегося человека, спрыгивает на землю и скрывается под ветвями ели, которая растет вблизи.

Автор видео преследует фазана, тот убегает от него вдоль здания и дальше по улице.

Птица не улетает, поскольку она не дикая. Фазан, по всей видимости, привык жить в вольере, получать заботу и корм, он находится в опасности в городе. Его могут загрызть собаки, поймать кошки. Кроме того, есть риск попасть под колеса транспорта.

Возможно, на видео мэра обратит внимание хозяин птицы и это поможет ему найти ее.