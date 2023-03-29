Жителям Пензенской области стали попадаться фазаны на улице

29.03.2023 | 12:28

В Пензенской области заметили еще одного фазана. Известно, что регион не является ареалом обитания этой птицы, однако ее можно разводить в неволе.

На этот раз фазан был обнаружен в Пензе, в микрорайоне Арбеково. Местная жительница гуляла с собакой напротив здания налоговой инспекции и наткнулась на мертвую птицу. По ее словам, тушка может лежать в том месте около недели.

О происшествии она сообщила редакции сетевого издания «ПензаИнформ» 28 марта.

23-го числа стало известно о встрече с фазаном в Кузнецке. Мэр Сергей Златогорский опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с птицей, которая заглядывала в окно бизнес-инкубатора. Фазану удалось скрыться от чиновника.

Чуть позже птицу видели в других местах города. Последнее сообщение о ней были 27 марта: фазана заметили на улице Стекловской. Нашел ли он дом, неизвестно.

Некоторые жители региона разводят этих птиц, а дикие фазаны тщательно выбирают места обитания и избегают высокоствольных лесов. В городе эти пернатые находятся в опасности.