Жителям Пензенской области стали попадаться фазаны на улице

В Пензенской области заметили еще одного фазана. Известно, что регион не является ареалом обитания этой птицы, однако ее можно разводить в неволе.
На этот раз фазан был обнаружен в Пензе, в микрорайоне Арбеково. Местная жительница гуляла с собакой напротив здания налоговой инспекции и наткнулась на мертвую птицу. По ее словам, тушка может лежать в том месте около недели.
О происшествии она сообщила редакции сетевого издания «ПензаИнформ» 28 марта.
23-го числа стало известно о встрече с фазаном в Кузнецке. Мэр Сергей Златогорский опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с птицей, которая заглядывала в окно бизнес-инкубатора. Фазану удалось скрыться от чиновника.
Чуть позже птицу видели в других местах города. Последнее сообщение о ней были 27 марта: фазана заметили на улице Стекловской. Нашел ли он дом, неизвестно.
Некоторые жители региона разводят этих птиц, а дикие фазаны тщательно выбирают места обитания и избегают высокоствольных лесов. В городе эти пернатые находятся в опасности.
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