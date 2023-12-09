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Из жизни

В Заречном водителю пришлось объезжать лося по обочине

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В Заречном водитель автомобиля попал в затруднительную ситуацию: лось не пожелал уступить ему дорогу.

Видео, на котором запечатлен сохатый, размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Если утром скользкая дорога - это не дороги не посыпали, а ночью лоси слизали всю соль», - написал автор.

На кадрах видно, что животное, стоя на проезжей части, увлеченно занимается своим делом и не собирается уходить.

«Ребят, я не могу дальше ехать: лось перегородил дорогу и слизывает соль с дороги. Не очень понимаю, как его объезжать. Всем спасибо за внимание, поеду аккуратно по обочине. Извините, снимать это не буду. Как бы он меня не долбанул ножищей!» - говорит водитель за кадром.

Пензенские водители нередко сообщают о том, что лоси выходят на дороги - их привлекает соль, содержащаяся в смеси, которой посыпают покрытие.

Встреча с лесным великаном может закончиться печально. 7 декабря в Сосновоборском районе лось попал под колеса двух автомобилей. Сначала его сбила одна легковая машина, затем - другая. Животное погибло, оба водителя получили травмы.

В ГИБДД предупредили: наезд на животное - это дорожно-транспортное происшествие. Водитель обязан вызвать сотрудников Госавтоинспекции и оформить ДТП. Скрывшегося водителя могут лишить водительских прав на срок 1-1,5 года лет или подвергнуть административному аресту до 15 суток.

«Однако животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков 1.27 «Дикие животные», 1.26 «Перегон скота» и двигаться на данных участках с минимальной скоростью», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео Пензенская горСБЖ
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