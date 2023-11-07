В Засечном водители из-за пробок начали прокладывать новые пути

07.11.2023 | 20:44

Из-за затянувшегося перекрытия улицы Ново-Терновской в течение вторника, 7 ноября, в самом Засечном и на окраинах Терновки наблюдались заторы.

Не желая стоять в пробках, жители Пензенского района стали искать объездные пути. Некоторые водители подошли к делу весьма своеобразно.

Так, камера запечатлела автомобилистов, выезжающих с проселочной дороги на асфальтовое покрытие прямо через пешеходный переход. При этом другие водители, в ряд которых пытались вклиниться нарушители, спокойно пропускали их по схеме через одного.

Пользователи в шутку назвали автомобилистов «необычными пешеходами» и «муравьишками».

Земельные участки, не приспособленные для езды, в этот день использовались в качестве дорог и в других районах Засечного. Причем водители, желавшие объехать пробку, нередко увязали в грязи, создавая затор и на новом направлении.

Ранее в пресс-службе регионального минстроя сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что подрядчик не смог вовремя завершить работы на Ново-Терновской из-за плохой погоды. Движение пообещали открыть к 21:00 7 ноября. Первоначальный срок - 23:00 5 ноября.

Источник фото - vk.com/sova_penza.