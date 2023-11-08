На улицах Пензы начали появляться емкости с песком

08.11.2023 | 11:53

За окном нестандартно высокая температура воздуха, но в Пензе уже начали готовиться к гололеду: на улицах стали появляться емкости с песком - прошлогоднее нововведение.

Одно из таких ярко-красных ведер горожане заметили на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса. Коммунальщики смогут воспользоваться песком при обледенении тротуара или участков проезжей части поблизости.

К декабрю прошлого года для Пензы приобрели 150 ведер, их заполнили песко-соляной смесью и поставили в разных районах города.

Теперь коммунальщикам не нужно ждать, когда подъедет специализированная машина. Имея запас, они в ручном режиме обрабатывают небольшие территории. При желании к делу может подключиться любой прохожий. По мере потребности по улицам ездит машина, наполняющая емкости.

Еще рабочие попросили пензенцев обратить внимание на то, что новинка в домашнем хозяйстве не пригодится: ведра дырявые, чтобы не украли. Тем не менее городскому имуществу все же был нанесен ущерб - некоторые ведра приобрели непотребный вид: емкости треснули до основания, края отбились.

Кстати, новые ведра на прошлогодние непохожи.