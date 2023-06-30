В Пензе шофер изобразил плавание на грузовом фургоне

30.06.2023 | 14:42

В Пензе огромные лужи, образовавшиеся после сильного дождя в пятницу, 30 июня, стали не только серьезной преградой для передвижения автомобилистов и пешеходов, но и поводом для шуток.

Водитель грузового фургона с логотипом хлебозавода № 2 повеселил коллег, сделав круг почета по затопленной территории. При этом мужчина высунулся в окно, держа в левой руке щетку. Изображая ею весло, он делал вид, будто гребет, сидя в лодке.

Небольшое представление вызвало бурное одобрение зрителей. «Давай-давай!» - слышатся на записи громкие крики в адрес «лодочника».

Дождь затопил Пензу в первой половине дня. Пензенцы поделились впечатлениями от капризов погоды, выложив в интернете фото и видеозаписи залитых водой улиц.

Ранее в ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили о желтом уровне погодной опасности. «Ожидается сильный дождь, гроза, днем - порывы южного ветра до 15-18 м/с», - сообщили в ведомстве.