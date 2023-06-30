Погода на пятницу: дождь, гроза и порывистый ветер

В пятницу, 30 июня, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
«Ожидается сильный дождь, гроза, днем - порывы южного ветра 15-18 м/с», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.
Кроме того, местами возможно выпадение града.
Из-за неблагоприятных природных условий повышается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничения в движении транспорта.
По данным гидрометцентра, в последний день июня термометр покажет +20…+22 градуса. В ночь на субботу, 1 июля, температура воздуха будет +15 градусов.
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