Погода на пятницу: дождь, гроза и порывистый ветер

30.06.2023 | 07:43

В пятницу, 30 июня, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

«Ожидается сильный дождь, гроза, днем - порывы южного ветра 15-18 м/с», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.

Кроме того, местами возможно выпадение града.

Из-за неблагоприятных природных условий повышается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничения в движении транспорта.

По данным гидрометцентра, в последний день июня термометр покажет +20…+22 градуса. В ночь на субботу, 1 июля, температура воздуха будет +15 градусов.