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Учеба

Рособрнадзор напомнил, что запрещено при проведении ВПР

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С 11 апреля в Пензенской области, как и в других регионах страны, школьники начнут писать всероссийские проверочные работы. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил о том, что запрещено регламентом.

Так, нельзя назначать единый день для испытаний на региональном уровне. Учебные заведения самостоятельно определят даты и продолжительность процедур в рамках установленных сроков.

Кроме того, запрещено:

- проводить ВПР после уроков или в период каникул;

- передавать варианты работ педагогам и ученикам для предварительного ознакомления;

- вынуждать родителей приобретать сборники для подготовки к ВПР;

- покупать бумагу и картриджи для печати заданий за счет родителей и учителей.

Также Анзор Музаев предостерег от составления различных рейтингов по итогам написания работ, сообщили в Рособрнадзоре.

«Мы приступаем к реализации масштабного проекта, который позволит при поступлении в вузы учитывать не только результаты ЕГЭ, но и внеучебные достижения, а также иные учебные достижения, в числе которых могут быть и результаты ВПР. Все эти результаты будут вноситься в единую информационную систему начиная с 4-го класса. Важно, чтобы все школьники поучаствовали в написании проверочных работ и получили свои результаты, чтобы через 6-7 лет не оказалось, что каких-то результатов и баллов им не хватило», - подчеркнул Музаев на совещании с региональными министерствами образования.

Всероссийские проверочные работы будут проводится до 16 мая. В них будут участвовать ученики 4-8-х и 10-х классов.

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