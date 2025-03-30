Правила перевода ребенка в другую школу обновили

30.03.2025 | 13:36

В воскресенье, 30 марта, в России обновились правила перевода ребенка в другую школу. Теперь подать заявление о зачислении, а также уведомить первоначальную образовательную организацию о переходе можно через портал госуслуг.

Соответствующий приказ Минпросвещения РФ был принят 17 февраля этого года. Согласно ему, в выбранную школу с вопросом о наличии мест можно обратиться через интернет. Ответ должен прийти за 3 рабочих дня.

Если мест в учреждении нет, родителям нужно отправить запрос в управление образования муниципального района или округа, где семья живет. Там подскажут, какое учебное заведение может принять новых детей.

Согласно закону, перевести ребенка из одной школы в другую можно по его собственному желанию (если он совершеннолетний) или желанию родителей. Причины - переезд, конфликты в коллективе, недовольство качеством обучения.

Также перевод необходим в случае закрытия школы.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» можно создать черновик заявления на поступление ребенка в первый класс.