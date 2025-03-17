Родители могут создать черновик заявления на поступление в 1-й класс

17.03.2025 | 10:40

С понедельника, 17 марта, на «Госуслугах» можно создать черновик заявления на поступление ребенка в первый класс.

Если родители заполнят форму сейчас, то в день старта приемной кампании им останется только нажать кнопку «Отправить». Это повышает шансы ребенка попасть в нужную образовательную организацию.

«При записи детей в 1-й класс школы учитывают очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше», - пояснили в Минцифры РФ.

В ведомстве добавили, что после формирования черновика на «Госуслугах» появится таймер обратного отсчета, который подскажет, когда можно подать заявление. За день до события придет дополнительное напоминание.

В школу по месту прописки (или в любую другую - для льготников) заявления будут принимать до 30 июня; независимо от адреса проживания и наличия льгот - с 6 июля по 5 сентября (при наличии свободных мест).