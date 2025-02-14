Восьмиклассникам в России решили пока оставить обществознание

14.02.2025 | 13:05

Восьмиклассники в России пока продолжат изучать обществознание. Предмет хотели убрать из программы со следующего учебного года, но изменили решение.

Теперь с 1 сентября 2025-го не будут изучать обществознание в 6-х и 7-х классах, а в 8-х и 9-х число часов, выделяемых на предмет, останется прежним.

«С 1 сентября 2026 года школьники начнут изучать обществознание только в 9-м классе», - сообщили в Минпросвещения России.

Ранее министерство выпустило приказ о том, что с 1 сентября 2025 года у учащихся 6, 7 и 8-х классов в школах больше не будет такого урока, как обществознание. Предмет оставляли в программе 9-х классов, выделив на него 1 час в неделю. Получалось, что вместо нынешних 136 часов в средней школе на обществознание решили тратить только 34.

Предложение исключить обществознание из школьной программы 6-8-х классов прокомментировал помощник Президента РФ - председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он заявил, что это не означает сокращения знаний.